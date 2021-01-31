شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٨ محاضر إشغالات للتعدي على طريق طراد النيل بالزينية بحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، إن الوحدة المحلية للقرية حررت، الأحد، ٨ محاضر إشغالات على طريق طراد النيل ( الاقصر- العشى )، بقيادة هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى وطه عباس مسؤول القسم الفنى بالقرية تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز .

وفى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ اعمال حملة نظافة داخل القرية ورفع ١٥طن مخلفات بقيادة كل من مكى عمر وغالية احمد حسن سكرتيرى قرية العشى .

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتصدى لأى مخالفات سواء البناء بدون تراخيص أو على أراضي املاك الدولة ومخالفات اشغال الطرق العامة والاهتمام بالنظافة والتجميل للمدن .