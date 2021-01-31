شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «خطة النواب»: «النقد الدولي» أشاد بالتناغم بين الحكومة والبنك المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أشاد بالاقتصاد المصري بما يعد استكمالا للإشادة التي يقوم بها الصندوق حتى قبل جائحة كورونا.

وأضاف «الفقي» خلال مداخلة مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «التقرير قال أن الوضع الحالي يؤكد على نجاح السلطات المصرية بما يعني الحكومة والبنك المركزي»، مشيرًا إلى أن «معنى حديث الصندوق وجود تناغم بين الحكومة والبنك المركزي والقيام بخطوات استباقية فمنظمة الصحة العالمية أعلنت في مارس أن كورونا جائحة ووقتها اتخذ البنك المركزي قرارا بتخفيض الفائدة».

وأوضح أن «وزارة المالية قامت بمبادرات سريعة لمساعدة الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة والقطاعات المتضررة خاصة قطاع الصحة والسياحة»، مشيرًا إلى أن «صندوق النقد الدولي نوه إلى جزئية القروض طويلة الأجل وهو ما يخفف من الأعباء على الحكومة ولا تتعرض لإرهاق السداد خاصة في ظل وضع القروض في مشروعات تساعد في تسديد الديون في ظل ثقة من المؤسسات الدولية الاقتصادية في قدرة مصر على السداد بعد نجاح الاصلاح الاقتصادي».

وأكد «الفقي» أن «حديث تقرير صندوق النقد الدولي عن دعم الوقود يؤكد أهمية الخطوات المصرية التدريجية لتقنين الدعم وعدم بعثرته ومنح الدعم لمستحقيه فقط مع خطة لتحرير سعر المواد البترولية حتى وصلنا الآن إلى أن البنزين غير مدعم ليعود الفارق إلى الموظفين ومن يستحق والذي يمكن تحديده من خلال بطاقات التموين».