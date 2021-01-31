شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق: تركيا لها الكثير من الأطماع داخل سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن تركيا لها الكثير من الأطماع داخل الدولة السورية، وهناك بعض المصانع التي فككت في سوريا ونقلت بالكامل إلى تركيا، بالإضافة إلى نقل محصول القمح.

وأضاف «النمنم» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أن «أوروبا لم تنسى التاريخ العثماني، لأن المذابح التي ارتكبتها الدولة العثمانية في أوروبا كانت مرعبة جدا»، لافتاً إلى أن «المناخ الثقافي الألماني مختلف كثيرا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية».

وأوضح أن «الرئيس السادات وضع قائمة بأسماء المتحفظ عليهم من جماعة الإخوان، ولكن قبل إعلان هذه القائمة كان عدد من تلك الأسماء الموجودة في القائمة سافروا إلى ألمانيا قبل أيام من إعلانها، وهذا يدل على أن هناك أحد داخل مكتب الرئيس السادات هو من تواطأ معهم، بالإضافة إلى وجود مساندة دولية لتلك الجماعة».