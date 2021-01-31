شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إتاحة الموقع الإلكتروني لاستيفاء المعلمين متطلبات الترقى حتى 14 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، يفيد بأنه تم إتاحة موقع http://academy.emis.gov.eg، الخاص بالمعلمين الذين تم ترشيحهم لترقيات العام 2019/2020، ولم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2021/2/14.

وأكدت الوزارة حرصها على مصلحة المعلمين واتخاذ كافة الإجراءات لعدم تعطيل أو تأجيل ترقي المعلمين وحفاظًا على حقوقهم.