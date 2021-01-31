شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: إثيوبيا من حقها التنمية دون الإضرار بدولتي المصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن تحديد الخطوط الحمراء المصرية التي لا يمكن تجاوزها من قبل الجانب الأثيوبي، خاصة أن الرئيس السيسي أكد على الوصول لاتفاق ملزم لجميع الأطراف في مليء سد النهضة.

وأضاف الدكتور محمد نصر علام، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن إثيوبيا من حقها التنمية دون الأضرار بالحقوق المائية في مصر والسودان، وهذا الأمر مصر ملتزمة به تماماً، ولكن ليس على حساب حياة الشعب المصري.

وأوضح أن الكونغو دولة شقيقة ونرجو لها التوفيق في رئاستها للاتحاد الافريقي في دورته المقبلة، لكن الموضوع سيكون صعب أيضا بسبب التعنت الأثيوبي، لافتاً إلى أنه لم يتم أي شيء من خلال جولات التفاوض التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير الموارد المائية والري الأسبق، إلى أن السودان تطالب أن يكون هناك دور للخبراء وللأمم المتحدة، ولكن أثيوبيا رافضة أي وساطة.