شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «البياضية» يستقبل إحدى المشاركات بمشروع المتغيرات المناخية بالبغدادى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، الأحد، السيدة نوال احدى السيدات المشاركة في برنامج المتغيرات المناخية بالبغدادى، وقامت بشرح تفاصيل كفاحها وحرصها على العمل والانتاج من أجل تحقيق حياة أفضل ودخل مناسب لها.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والخاصة بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدات المطلوبة لصالح السيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية بالبغدادي، حيث تم تحديد موقع بقرية البغدادي لصالح إقامة معرض للأسر المشاركة، والراغبين في عرض منتجاتهم.
وخلال اللقاء تم التواصل مع جمعيات المجتمع المدنى التي تكفلت بتلبية مطلب لصالح السيدة المذكورة، وعند طلب رقم الهاتف للسيدة نوال تبين قيامها بتسليم هاتفها لابنها حتى تتمكن من التواصل معه أثناء سفره للتجنيد.
و على الفور قدم لها رئيس المدينة هاتف شخصى حتى يسهل عملية التواصل معها، مقدمة شكرها لوزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر على دعمهما لها.
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