شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «البياضية» يستقبل إحدى المشاركات بمشروع المتغيرات المناخية بالبغدادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، الأحد، السيدة نوال احدى السيدات المشاركة في برنامج المتغيرات المناخية بالبغدادى، وقامت بشرح تفاصيل كفاحها وحرصها على العمل والانتاج من أجل تحقيق حياة أفضل ودخل مناسب لها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والخاصة بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدات المطلوبة لصالح السيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية بالبغدادي، حيث تم تحديد موقع بقرية البغدادي لصالح إقامة معرض للأسر المشاركة، والراغبين في عرض منتجاتهم.

وخلال اللقاء تم التواصل مع جمعيات المجتمع المدنى التي تكفلت بتلبية مطلب لصالح السيدة المذكورة، وعند طلب رقم الهاتف للسيدة نوال تبين قيامها بتسليم هاتفها لابنها حتى تتمكن من التواصل معه أثناء سفره للتجنيد.

و على الفور قدم لها رئيس المدينة هاتف شخصى حتى يسهل عملية التواصل معها، مقدمة شكرها لوزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر على دعمهما لها.