شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطود» يتابع حملات النظافة والإنارة بقرى المركز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بجولة تفقدية، الأحد، بجزيرة أرمنت الحيط التابعة للوحدة المحلية لقرية المريس، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة العامة.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تم تركيب كشافات الليد الموفرة بالشوارع الرئيسية ذات الاحتياج استكمالاً لمنظومة إنارة الشوارع ضمن الخطط الموضوعة بمركز ومدينة الطود، كما تم التنسيق مع إدارة شبكة كهرباء أرمنت بحصر أعمدة الضغط المتوسط المتهالكة، كما تمت معاينة عامود ضغط عالي متواجد أمام منزل أحد المواطنين يعوق حركتهم وتم على الفور عمل اللازم مع مسؤولي شبكة كهرباء أرمنت.

وأوضح رزق أنه تم رفع 3 أطنان من المخلفات والقمامة بأماكن متفرقة بقرية جزيرة أرمنت، وذلك لرفع كفاءه مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما تمت متابعة أعمال الحملة التموينية للمرور على المحلات التجارية والمخابز بجزيرة أرمنت، وذلك لضبط الأسواق ومنع التلاعب من جانب التجار، مؤكدا أنه سوف يتم تحرير مخالفات فورية لمن تسول له نفسه بالتلاعب في قوت المواطنين.

كما التقى رئيس مركز ومدينة الطود بعدد من أهالي الجزيرة واستمع لمتطلباتهم في كافة المجالات، كما تفقد مبنى الوحدة الصحية الذي سوف يتم إحلاله وتجديده لدخوله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومقر الوحدة الصحية المؤقت لمتابعة انتظام العمل للخدمات الصحية.

رافق رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته كل من على محمد محمود القاضي، مدير إدارة تموين الطود، وعصام حسن، مفتش التموين، والمهندس أحمد سعد حامد، مهندس تشغيل كهرباء أرمنت، والمهندس محسوب غالي، رئيس شبكة أرمنت الحيط، وزكريا إسكندر، مدير التفتيش المالي والإداري بالطود.