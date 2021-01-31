شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 6 أشخاص غير ملتزمين بالكمامات في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة مكبرة شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع صباح منصور، وعبدالرحيم طايع، نائبًا رئيس المركز ومختار عبدالمنعم مدير الإشغالات.

وخلال الحملة تم، بحسب بيان، الأحد، ضبط 6 مواطنين بدون كمامات، وطلب المواطنون التصالح الفوري، وتحرّر المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيهًا).

في السياق ذاته، قام رئيس المركز بالمرور على المقاهي للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وتمت مصادرة 5 شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، تمكنت شرطة المرافق بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالمرور على شوارع المدينة وتحررت 10 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر بائع متجول، و4 محاضر نظافة، فضلا عن تنفيذ 16 إزالة إدارية، ومحضر نشاط بدون ترخيص.