شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 6 أشخاص غير ملتزمين بالكمامات في إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة مكبرة شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع صباح منصور، وعبدالرحيم طايع، نائبًا رئيس المركز ومختار عبدالمنعم مدير الإشغالات.
وخلال الحملة تم، بحسب بيان، الأحد، ضبط 6 مواطنين بدون كمامات، وطلب المواطنون التصالح الفوري، وتحرّر المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيهًا).
في السياق ذاته، قام رئيس المركز بالمرور على المقاهي للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وتمت مصادرة 5 شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وفي سياق متصل، تمكنت شرطة المرافق بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالمرور على شوارع المدينة وتحررت 10 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر بائع متجول، و4 محاضر نظافة، فضلا عن تنفيذ 16 إزالة إدارية، ومحضر نشاط بدون ترخيص.
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