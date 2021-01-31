شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب القراء: لم نشترط على بهاء سلطان ترك الغناء ولكن للقرآن قدسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء، إننا لا نقف بالمرصاد لأى شخص يريد قراءة القران الكريم، ولكن حينما عرض علينا أمر «بهاء سلطان»، رحبنا بالموضوع على أساس أنه ذو صوت عذب، وقال إنه يرغب في التلاوة، ورحبنا به، وقولنا له إذا حضرت للنقابة وقرأت القرآن، ووجدنا أن قراءتك سليمة فأهلا بك، ولكن عليه أن يتعلم القراءة على يد شيخ.

وأضاف حشاد، خلال برنامج «حديث القاهرة»، على القاهرة والناس، مع كريمة عوض، أن أم كلثوم قرأت آيتين في أحد أفلامها ولكن بشكل الهواية، أما الاحتراف فشيء آخر، فنحن نرحب بالشباب أن يقرأ القرآن.

وتابع: «بهاء سلطان أعلن رغبته في الانضمام لنقابة القراء، ولكنه لم يبادر، ولن نشترط أن يترك الغناء، كل ما طلبناه أن نعرف، هل يقرأ القرآن بشكل صحيح، لا يوجد شرط لترك الغناء، ولكن قراءة القرآن لها قدسية، فأم كلثوم وعبدالوهاب كانا يغنيان، ولكن الآن هناك مهرجانات فيختلط الحابل بالنابل، فإذا كان سيغنى غناء ليس به خروج، فلا مانع مثل هانى شاكر».

وكشف: «تسجيل القرآن الكريم ليس سهلا، فأنا كشخص محترم حينما أريد أن أسجل القرآن، يحضرنى في الجلسة عضو يلاحظنى في التسجيل، فربما يراجعنى في بعض الأشياء».