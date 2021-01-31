شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر بعد يومين من التقلبات.. وتوقعات بالتغيير الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم وعادت الأسعار إلى ما كانت عليه قبل يومين تقريبًا مع إجازة البورصات العالمية خلال يومي السبت والأحد والتى أصبحت تتحكم في سعر الذهب بشكل مباشر في مصر والعديد من البلدان العربية والعالمية.

وشهدت سعر جرام الذهب في مصر حالة من التقلبات السعرية ما بين الصعود والهبوط خلال اليومين الماضيين في ظل غير البورصات العالمية والتى تعتبر دليلاً لأسعار الذهب في مصر.

وتتأثر أسعار الذهب في البورصات العالمية بالأحداث الجارية في العالم مثل موقف فيروس كورونا وظهور اللقاحات الجديدة وكذلك الحزمة الاقتصادية الأمريكية للدولار التي أعلن عنها الرئيس بايدن بالإضافة إلى استقرار الأمور في أمريكا بعد فترة أحداث الانتخابات واقتحام الكونجرس الأمريكي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 31/2/2021

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 925 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 810 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 694 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 زنة 8 جرامات 6480 جنيهًا.