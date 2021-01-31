شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ كبد: فيروس «نيباه» قديم وأخطر من كورونا.. لكنه أقل انتشارًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الأمراض المعدية والكبد بقصر العيني، إن فيروس «نيباه» الذي كثر الحديث عنه مؤخرًا قديم وأخطر من كورونا، لكنه أقل انتشارًا.

وتابع «عمر» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن أكثر من شركة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا تقوم بالعمل على إنتاج علاج لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا العلاج سيكون جاهزا في القريب العاجل ويكون مشابها للعلاج الذي تلقاه دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، وأدى لشفائه في أيام قليلة من العام الماضي.

وأكد أن التوصل لهذا العلاج سيمكن من السيطرة على فيروس كورونا في الفترة القليلة المقبلة، مشددا على أن اتباع الإجراءات الاحترازية يسهم في مواجهة أي فيروس جديد، مشيرًا إلى أن شركة موديرنا على وشك إنتاج لقاح جديد لفيروس نيباه، بعد نجاح لقاحها المضاد لكورونا.

واستطرد: «الجرعة الأولى من لقاح كورونا تعطي كمية معينة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا، ومع الحصول على الجرعة الثانية يتم اكتمال المناعة المطلوبة للوقاية من الإصابة بكوفيد-19»، لافتًا إلى أنه «ليس من الضروي تطعيم كل أفراد أي دولة بلقاح كورونا، وأن امتلاك 70 % من الشعب أجساما مضادة من شأنه أن يسهم في الحد من انتقال العدوى».

وتابع: «منح جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لعدد معين من الأشخاص أفضل من منح الجرعتين لنصف هذا العدد فقط»، لافتا إلى أن «مصر تدرس هذا المقترح حتى يتاح تطعيم أكبر عدد من الشعب».