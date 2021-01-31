شكرا لقرائتكم خبر عن «القوة الناعمة وتأثيرها في الأمن القومي».. جلسة نقاشية للإعلاميين الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى اللواء أركان حرب د.بهجت محمد فريد، مدير كلية الدفاع الوطنى السابق، الأحد، محاضرة ضمن الدورة التدريبية الأساسية الثانية والعشرين للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية، التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام في برنامج خاص لمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة.

تناول اللواء بهجت مفهوم الأمن القومى، وهو قدرة الدولة على تحقيق الحماية والاستقرار والتنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين وإعطائهم الحريات وحماية الدولة من التحديات والمخاطر والتهديدات الداخلية أو الإقليمية أو العالمية.

وأشار اللواء إلى أن هناك دولا تستخدم القوة الناعمة لتوجهات سياسية عن طريق الإقناع والجاذبية وليس الإكراه والإرغام.

واستعرض مدير كلية الدفاع الوطنى السابق مصادر القوة الناعمة المتمثلة في القيم والثقافة والدبلوماسية، وأسلوب مواجهة القوة الناعمة المؤثرة في الأمن القومى، وأفضل استخدام للقوة الناعمة لتوحيد وتكامل الشعوب العربية والأفريقية.

ينظم هذه الدورة مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.