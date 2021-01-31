شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطود» يكرم العمال والموظفين المثاليين بإدارات الوحدة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، العمال والموظفين المثاليين بالإدارات المختلفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، تقديرًا لجهودهم في العمل، وذلك بحضور على سيد صادق، نائب رئيس المركز، والمحاسب خالد محمد عطيتو، سكرتير الوحدة المحلية للمركز.

وبحسب بيان، الأحد، شمل التكريم كل من أشرف محمد من الإدارة الهندسية، ونيفين كامل من المركز التكنولوجي، ورجب نوبي محمود، سائق بالحملة الميكانيكية، ورمضان قاسم أحمد من إدارة النظافة والتجميل، وزكريا إسكندر مدير التفتيش المالي والإداري لحصوله على المركز الثالث في الدورة التدريبية (تنمية مهارات مديري إدارات التفتيش المالي والإداري)، وذلك تحفيزًا وتشجيعًا لهم لتفانيهم في عملهم.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، أن التكريم يأتي انطلاقًا من حرص رئاسة مركز ومدينة الطود على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزهم على التميز والتنافس في العمل، وأن تكريم الموظف المثالي سيكون باستمرار، وذلك لتحفيز موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود على بذل المزيد من الجهد والعطاء.