شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأقصر يقرر إنشاء كليتي العلوم والتربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الاقصر في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بالأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة وبحضور أعضاء المجلس على إنشاء كليتى العلوم والتربية.

وأعلنت الجامعة أن الدراسه تبدأ بالكليتين العام المقبل، وسيتم دعم المبانى الخاصة بهما بكل الإمكانيات والمعدات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن كليتى العلوم والتربية تعد إضافة كبيرة إلى جامعة الأقصر حيث تساهم في خدمة المجتمع بالأقصر لما تملكه هذه الكليات من خبرات في مجال التعليم والبحث العلمى وتساهم في تخفيف العبء على أبناء الأقصر في الاغتراب.