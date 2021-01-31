«حياة كريمة»: تنفيذ مشروع تطوير القرى يمثل تحديًا أمام جهات التنفيذ

شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة كريمة»: تنفيذ مشروع تطوير القرى يمثل تحديًا أمام جهات التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مشروع حياة كريمة بوزارة التضامن، أن هناك دورا مكثفا من الجهات المعنية للعمل في المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، إن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى تشمل 4500 قرية، وهي القرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن المبادرة تهتم بالوجه القبلي، حيث تم التوافق على 51 مركزا بينهم 32 في الوجه القبلى ضمن خطة التطوير.
وأضاف أن رئيس الوزراء وافق على مركز قوص بمحافظة قنا، موضحا أنه تم التكليف بزيادة العمل في مركز الوقف بقنا لإعداد المخططات ووضع برامج زمنية لتنفيذ كل التدخلات من بنية أساسية أو خدمات اقتصادية أو المحور الاجتماعى.
ولفت «عبدالفتاح» إلى أن المبادرة تشمل تدخلات في البنية التحتية وتشمل كل القطاعات من صرف صحي وكهرباء ومياه وغيرها من الخدمات، وتنفيذ هذا غاية في الصعوبة، ويمثل تحديا أمام جهات التنفيذ.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع الأهالي والمجتمعات المحلية على تشكيل لجان تنمية على مستوى كل قرية مستهدفة في المشروع.
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