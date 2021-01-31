شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بلطيم» يتابع أعمال النظافة والتجميل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تعظيم دور التعاون الوثيق بين المدن بعضها البعض وأهمية التعاون المشترك في تذليل العقبات أمام المواطنين ورفع كفاءة النظافة بمدخل مدينة مصيف بلطيم بناحية قرية الشيخ مبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الأحد، لرفع مستوى الخدمات بمدخل القرية والمدينة .

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى، حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة للتأكد من تفريغ جميع الحاويات ونظافة الطريق الدولى الساحلى ومداخل ومخارج المدينة وقص وتهذيب الأشجار والنخيل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة وقسم النظافة العامة والحملة الميكانيكية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

كما تابع قطاع النظافة والتجميل بالمدينة وأكد على ضرورة رفع الأتربة وكنس الطرق والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وإزالة الحشائش الضارة بالإضافة إلى تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة بالمدينة.

وأكد استمرار الحملة يومياً لانضباط الشارع ومنع التجمعات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والاستعداد لصيف 2021.

اعمال النظافة والتجميل

اعمال النظافة والتجميل