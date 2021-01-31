شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى بنجلاديش يلتقي رئيس غرفة «دكا» للصناعة والتجارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى هيثم غباشى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية، الأحد، رئيس غرفة دكا للصناعة والتجارة 'Rizwan Rahman'.

تناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات بين مصر وبنجلاديش على مستوى شركات القطاعين العام والخاص في شتى المجالات خاصة في مجال الزراعة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والصناعات النسيجية والجلدية، والصناعات الدوائية.

سفير مصر لدى بنجلاديش يلتقى مع رئيس غرفة دكا للصناعة والتجارة