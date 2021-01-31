"تفاصيل حريق دائري الهرم واختطاف موظف بعد سهرة مع فتاة بالطالبية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

مصادر أمنية تكشف حقيقة القبض على صاحب عقار الهرم ومصنع الأحذية المشتعل

نفت مصادر أمنية ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول القبض على مالك العقار المُشتعل بالقرب من الطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة وصاحب مصنع الأحذية المتسبب في الحريق.

رفض الاستئناف على فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان أحمد زكي

قضت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي، بحسب المحامي محمد حسن الأنور.

بسبب حريق مصنع ومخزن.. ننشر خريطة التحويلات المرورية أعلى الطريق الدائري

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحويلات مرورية نتيجة حريق مصنع ومخزن أحذية أسفل برج متاخم للطريق الدائري.

حريق مصنع ومخزن الهرم.. غلق جزئي للدائري وإخلاء العقارات المجاورة

أغلق رجال المرور الطريق الدائري اتجاه المريوطية بسبب حريق هائل في مصنع ومخزن أحذية في برج متاخم للطريق.

وتم إجراء تحويلة مرورية للسيارات إلى محور 26 يوليو حرصا على سلامة قائدي المركبات.

"لو البرج موقعش هيتهد".. مفاجآت في حريق مصنع ومخزن أحذية بجوار "دائري الهرم"

استمع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى شرح واف من اثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة حول ماهية حريق هائل التهم محتويات مصنع ومخزن أحذية أسفل برج سكني بجوار الطريق الدائري بالجيزة.

مصنع ومخزن و108 شقق سكنية.. تفاصيل جديدة في حريق "دائري الهرم"

كشفت معاينة أجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في حريق مصنع ومخزن أحذية بجوار الطريق الدائري منذ مساء أمس وحتى الآن.

النيابة تحقق في اختطاف موظف بعد سهرة مع فتاة بالطالبية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة اختطاف موظف على يد 7 أشخاص بالجيزة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يقيم بمحافظة المنيا وحضر إلى مدينة الطالبية لقضاء سهرة حمراء مع إحدى الفتيات التي اتصلت به وطلبت لقائه.

النيابة العامة تكشف.. ماذا جرى في حريق "محال التوفيقية"؟

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بوضع النار عمدًا بمحال تجارية بالتوفيقية.

وأقرَّ المتهم في التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمّه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما انتقامًا منهما وإضرارًا بأموالهما.