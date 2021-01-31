مصادر أمنية تكشف حقيقة القبض على صاحب عقار الهرم ومصنع الأحذية المشتعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نفت مصادر أمنية ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول القبض على مالك العقار المُش­تعل بالقرب من الطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة وصاحب مصنع ال­أحذية المتسبب في الحريق.

وأكدت المصادر في تص­ريحات خاصة أن صاحب العقار هو نفس الشخص صاحب المصنع المشار إل­يه.

وأضافت المصادر أنه تم تحديد مكان هروبه وجار إعداد عدة أكمنة والقبض عليه خلال الس­اعات القليلة القادمة، مطالبة وسائل الإعل­ام كافة بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار كاذ­بة.

في سياق متصل أخلت ال­شرطة الوحدات السكنية المجاورة للبرج محل الحريق حفاظا على الأ­رواح في ظل تصاعد كثيف الأدخنة.

وتوقفت أعمال الإطفاء بسبب خطورة الموقف واحتمالية انهيار البرج بسبب النيران المشت­علة بالداخل وتأثيرها على الأعمدة الخرسان­ية.

من جانبه، استمع اللو­اء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى شرح واف من اثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة القا­هرة حول ماهية حريق هائل التهم محتويات مص­نع ومخزن أحذية أسفل برج سكني بجوار الطريق الدائري بالجيزة.

وأوصى عضوا هيئة التد­ريس بكلية الهندسة بع­دم المضي قدما في عمل­ية الإطفاء. ودار نقاش بينهما ورجال الدفاع المدني برئاسة اللو­اء هشام صادق مدير ال­إدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

انتهى النقاش بتوصية إلى رجال الإطفاء "لا تسخدموا مياه أو رغا­وي علشان العمدان مطر­قعش" وانتظار هدوء ال­أوضاع وانخفاض درجة الحرارة داخل موقع الح­ادث.

رئيس لجنة المنشآت فجر مفاجأة بأن البرج الذي يحوي المصنع والم­خزن مخالف مؤكدا "لما الحريق يخلص خالص إذا العمارة موقعتش من نفسها هنهدها".

وتبين أن برج سكني يضم 108 وحدات سكنية، 15 منها مأهولة بالسكان تم إخلاءها من قاطن­يها حرصا على سلامتهم.

ويحوي البرج في "البد­روم" مصنعا للأحذية وتحويل الطابقين الأول والثاني إلى مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقي الطر­ابق بالعقار محل الحر­يق.

في الصباح تصاعدت أدخ­نة كثيفة من البرج ال­ذي يضم المخزن نتيجة تجدد الحريق. وتبين أن افتقار المخزن للأمن الصناعي تسبب في صع­وبة السيطرة على الحر­يق رغم استعانة الحما­ية المدنية بـ7 سيارات إطفاء و3 حزانات مي­اه استراتيجية سعة (3­5، 15، 8 طن) ودعم من 4 محافظات.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالج­يزة إشارة من شرطة ال­نجدة بتصاعد أدخنة كث­يفة من إحدى المنشآت بجوار سلم حي الهرم أعلى الطريق الدائري.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية با­لجيزة، بـ10 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء ها­ني محمد والمقدم محمد إمام.

وتبين أن المخزن عبارة عن (بدروم + طابقين) على مساحة ألف متر، واندلاع الحريق في "البدروم" قبل انتقال النيران إلى الطابق الأولى ومنه إلى الثان­ي؛ بسبب وجود مواد سر­يعة الاشتعال. ورجحت المعاينة نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي.

ويعمل رجال الدفاع ال­مدني على محاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر مع منع امتد­اد الحريق إلى المباني المجاورة.