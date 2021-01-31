​برلماني يطالب بتقديم الخدمات اللوجستية للسفن المارة من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن إنجازات وزارة النقل واضحة للجميع، ولا يمكن أن تخفى على أحد.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، للتعقيب على بيان وزير النقل، كامل الوزير.

وتساءل زين الدين عن تنفيذ الاتفاقية التي تم عقدها مع شركة جنرال مورتور، بشأن استيراد 100 جرار وصيانة 55 جرارًا بالسكة الحديد، مشيرًا إلى علمه بوجود جرارات غير صالحة، متابعًا: "عازوين نعرف العقد المبرم شغال ولا أيه؟".

وطالب عضو مجلس النواب، وزير النقل، بضرورة استغلال السكة الحديد، في نقل البضائع، موجهًا حديثه للوزير: "وعدتنا من قبل في لجنة النقل بالبرلمان، بإعداد خطة واضحة لنقل البضائع بالسكة الحديد".

وأضاف: "أيضًا مشروع النقل الجماعي الذكي، كما وعدتنا، أنه سيتم في عام 2021 حرصًا على البيئة واستغلالًا لشبكة الطرق الجديدة".

وعلق عضو مجلس النواب، على تقديم الخدمات اللوجستية للسفن المارة بمصر، قائلًا: "لايجوز ترك تلك الخدمات لشركات من خارج مصر".

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