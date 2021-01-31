في عيد الحب.. 50% تخفيضًا على أسعار التذاكر بمصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

طرحت شركة مصر للطيران 50% تخفيضًا على جميع نقاط شبكة خطوطها الدولية، التي تمتد إلى أكثر من 35 نقطة حول العالم، للمسافرين أيام 14 و15 و16 فبراير المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب خلال شهر فبراير، ويمكن للركاب الاستفادة بهذا العرض من خلال شراء تذاكرهم اعتبارًا من صباح الغد الاثنين وحتى 14 فبراير.

كما أعلنت الشركة طرح باقات خاصة للسفر إلى جزر المالديف وسيشل، شاملة الطيران والإقامة بأسعار تبدأ 13,800 جنيه، من خلال ذراعها السياحي "الكرنك" في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، ويمكن للركاب حجز هذه الباقة اعتبارًا من صباح الاثنين من خلال الاتصال بالشركة على أرقام 0225750600 أو 0225790465 أو عن طريق خدمة الواتس آب على رقم +201285311558.

يذكر أن مصر للطيران أعلنت عددًا من التخفيضات على أسعار تذاكرها إلى العديد من وجهاتها الدولية خلال شهر فبراير؛ حيث أطلقت الشركة 50% تخفيض على رحلاتها من القاهرة إلى (آمستردام وفرانكفورت ولندن وباريس) للسفر حتى 5 فبراير، كما أطلقت أسعار خاصة للسفر إلى الإمارات المتحدة (أبو ظبي – الشارقة – دبي) بأسعار تبدأ من 4900 جنيه شاملة الذهاب والعودة، وتشارك الشركة ركابها بأسعار خاصة للسفر إلى الوجهات الداخلية في مصر كجزء من مبادرة شتي في مصر.