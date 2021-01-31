"زراعة البرلمان" توافق على تقريرها السابق بشأن قانون الري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي سبق وأن وافقت عليه اللجنة في الفصل التشريعي السابق.

وقال الحصري رئيس اللجنة، إن اللجنة استندت إلى نص المادة 180 من اللائحة الداخلية، في الموافقة مشروع القانون، من جديد، دون التطرق إلى إعادة مناقشة مواده مرة أخرى، باكتفاءها بما انتهت إليه اللجنة السابقة في تقريرها حول مشروع القانون.

وتنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس على: "يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت وضعت تقريرًا فيها".

وأوضح الحصري، أن مشروع القانون، سبق مناقشته، عبر 27 اجتماعًا و70 ساعة عمل، خلال الفصل التشريعي السابق، بعد تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية فيه، والتي تم حسمها والتوافق عليها.

وأكد رئيس لجنة الزراعة، أهمية مشروع القانون، موضحًا أن هدف القانون الجديد هو وضع استراتيجية للتعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد، وبالإضافة إلى تعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل.



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