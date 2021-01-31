شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يتابع إنشاء وتطوير ١١ محطة غاز طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة نسب التنفيذ الحالية بكل محطة تموين للسيارات من مسؤولى شركات الغاز، ومتابعة الأعمال الجارية والتى تشمل أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعى لكل محطة وتوصيل المرافق وغيرها.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمتابعة آخر تطورات أعمال إنشاء وتطوير ١١ محطة تموين تعمل بالغاز الطبيعي في جميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير محطات تموين السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بالإضافة إلى البنزين والسولار.