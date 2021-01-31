شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع 1500 طن قمامة.. محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مشتل على ترعة الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1500م2 يحتوى على 2000 شجرة على ترعة الاسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة ومخلفات المباني.

جاءت جولة المحافظ، بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توفير جو صحي لمواطني المنطقة.

وأكد المحافظ، بحسب بيان، الأحد، استمرار أعمال النظافة بكل أرجاء المحافظة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وللحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة، بالإضافة إلى الزراعة والتجميل، مع وضع صناديق للقمامة بالمنطقه لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين من أهالي المنطقة.