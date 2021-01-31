شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وشباب الدارسين بالخارج.

يأتى ذلك فى إطار استدامة التواصل مع أبناء الدارسين بالخارج ضمن استراتيجية الوزارة لتخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.

ومن المقرر أن يتم عقد فعاليات وزيارات وأنشطة متنوعة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إدماج شباب مصر الدارسين بالخارج واستطلاع آرائهم والاستفادة من تجاربهم.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت مؤخرا ورشة عمل لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتى تم إعدادها تتضمن تعميق آليات التواصل بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج.