شكرا لقرائتكم خبر عن تحيا مصر يوقع بروتوكولات لتطوير سيدى عبد الرحمن وتوفير لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع صندوق تحيا مصر مع إحدى الشركات الخاصة ملحقا لبروتوكول التعاون المبرم فى سبتمبر الماضى، لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة لقرية سيدى عبد الرحمن بمحافظة مطروح، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية لسكان القرية وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد ضافر نائب وزير التربية والتعليم، واللواء أكرم النشار مساعد وزير التربية والتعليم، واللواء وائل الساعى مساعد وزيرة الصحة والسكان

ويأتى توقيع ملحق البرتوكول فى ضوء رغبة الطرفين فى زيادة عدد المشروعات المنفذة وأعمال تنمية ورفع كفاءة قرية سيدى عبد الرحمن، وكذلك تقديم خدمات إضافية للمقيمين بالقرية بما يحقق التنمية المستدامة ويعود عليهم بالنفع، ويحسن مؤشرات جودة الحياة بالقرية، وذلك بتكلفة مالية قدرها 90 مليون جنيه إضافية لقيمة البرتوكول الموقع فى سبتمبر الماضى بقيمة 20 مليون جنيه لتصبح التكلفة الإجمالية لمشروعات التنمية المستدامة بالقرية 110 ملايين جنيه توفرها شركة إعمار مصر.

كما وقع الصندوق برتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان ونفس الشركة، لتقوم بموجبه الشركة بالتبرع بقيمة 30 مليون جنيه لصالح توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين، ذلك بالإضافة إلى برتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للمشاركة فى تطوير منظومة التعليم الأساسى والثانوى بالقرية.

وأعرب تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إعمار مصر، لاسيما أنها تؤتى ثمارها بتقديم أفضل خدمة للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن برتوكول التعاون الموقع مع إعمار مصر فى سبتمبر الماضى كان يتضمن التطوير الإنشائى للوحدة الصحية بالقرية، وتطوير وتجهيز مدرسة "معاذ بن جبل" الابتدائية، وتصميم وتنفيذ شبكة تجميع وصرف لمياه الأمطار بالقرية، مؤكدا أنه بتوقيع ملحق البرتوكول، اليوم، سيتم إضافة عدد من المشروعات التى تكفل تحسين شتى مناحى الحياة داخل قرية سيدى عبد الرحمن".

وأضاف أن مخطط التنمية بقرية سيدى عبد الرحمن يعد نموذجا للشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير القرى الأكثر احتياجا، لاسيما أن الصندوق حرص على التعاون مع نخبة من الاستشاريين والمصممين المعمارين لتطوير المنشآت التعليمية والصحية وكذلك إنشاء مجمع خدمات حكومى داخل القرية ليخدم سكانها بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية المحيطة.

وأوضح المدير التنفيذى للصندوق أن المشروعات تتضمن إنشاء "مجمع خدمات تحيا مصر" ويشمل مركزا للخدمات الحكومية (مكتب البريد المصرى، مكاتب الوحدة المحلية، فرع بنك ناصر الاجتماعى، مكتب تأمينات اجتماعية – فرع للشهر العقارى، مكتب تموين، وحدة سجل مدني).

كما يتضمن مجمع الخدمات مركزا لخدمة المجتمع ويوفر: تنمية مهارات الطفل، أنشطة الأطفال ذوى الهمم، مركز تخاطب، مركز علاج طبيعى، مركز خدمات المرأة، مركز دعم نفسى وتصالح أسرى، حضانة دامجة، قاعة محو أمية، مركز تدريب وتأهيل يتضمن قاعات تدريب حرف البناء، مدرسة سياحة وفنادق.

ويضم مجمع الخدمات مدينة رياضية تشمل : 2 ملعب كرة قدم، ملعب ثلاثى، حلبة ألعاب فردية، منطقة ألعاب زوجية، حمام سباحة، غرف تبديل ملابس، حمامات، مبنى إدارى، ومن المقرر إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين على مجمع الخدمات.

ومن جانبه قال محمد العبار، ممثل شركة إعمار مصر، أن إعمار مصر تحرص على التعاون الدائم والشراكة مع الحكومة المصرية وصندوق تحيا مصر لتنفيذ المشروعات التنموية والتى تحقق قيمة مضافة فى حياة الناس، فمن خلال توقيع ملحق البروتوكول سيتم تصميم وتنفيذ وتجهيز مدرسة ابتدائية جديدة بسعة 33 فصلًا، وتطوير وتجهيز مدرسة سيدى عبد الرحمن الإعدادية سعة 9 فصول، واستحداث مبنى تعليم ثانوى بالمدرسة ذاتها سعة14 فصلًا، ورفع الكفاءة المعمارية وتوفير التجهيزات والفرش الإدارى لمكتبة الشباب والطفل؛ فنحن فى إعمار مصر نؤمن بأهمية وجود مرافق وخدمات تضمن حياة كريمة للناس وأيضا التعليم ودوره فى تغيير حياة الشعوب لمستقبل أفضل.

وكانت إعمار مصر قد وقعت فى سبتمبر الماضى بروتوكول تعاون وصندوق تحيا مصر فى إطار تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لإعمار مصر، واهتمامها بتحسين ظروف المجتمعات التى تعمل بها، وضمان وجود مرافق وخدمات تضمن حياة كريمة لسكان المنطقة، حيث ساهمت إعمار مصر ب 20 مليون جنيه كمرحلة أولى لدعم البنية التحتية والخدمية، المقدمة لسكان قرية سيدى عبد الرحمن التى يصل عدد سكانها إلى 4479 نسمة، وتصل نسبة الأمية بين السكان إلى 25.5%، والبطالة إلى 31.2% مما يتطلب العمل على رفع جودة الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الاقتصادية المقدمة للشباب لخلق فرص العمل وزيادة البرامج التدريبية لرفع كفاءتهم، وذلك بناء على دراسة واضحة عن مشكلات ومتطلبات التنمية المستدامة فى قرية سيدى عبد الرحمن تعاونت فيها إعمار مصر مع صندوق تحيا مصر ومحافظة مطروح ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية تضمنت خطة تطوير بالتشاور والتنسيق مع القيادات المجتمعية فى قرية سيدى عبد الرحمن لتوفير مرافق وخدمات صحية وتعليمية ذات مستوى عال لسكان المنطقة.