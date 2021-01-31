شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمطارات تكرم شركة "مياه مطروح" لجهودها فى مجابهة آثار السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بتقديم الشكر والتقدير لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، تقديرا ًلمجهودات لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة فى مجابهة آثار السيول بمطار مطروح، يأتى ذلك فى إطار تظافر وتعاون أجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة التحديات التى تواجه المؤسسات.

وسلم الطيار أشرف محمد، مدير مطار مطروح الدولى، درع وشهادة تقدير للدكتور إبراهيم خالد، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، تعبيرًا عن الشكر والتقدير على المساندة والتعاون الفعال أثناء مجابهة المطار للسيول.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور إبراهيم خالد، لمدير مطار مرسى مطروح الدولى، والوفد المرافق له من قيادات المطار، وذلك بمقر مكتب رئيس مجلس الإدارة بالشركة فى مدينة مرسى مطروح.