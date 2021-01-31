شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تطوير ميدان محطة مصر ونقل بائعي سوق القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر والمقرر الإنتهاء منه خلال ١٢ شهر. وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وفي إطار المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية.

وأكد المحافظ أنه تم الأن تسليم الميدان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبدء التنفيذ الفعلي إعتباراً من اليوم. وسيتم يوميا متابعة أعمال التنفيذ.

وطمأن مواطني الإسكندرية أنه انتهي أمر التجاوزات والمنظر السيء الذي عانى منه الميدان علي مدار السنوات الماضية.

وأكد علي أنه مراعاة لظروف الباعة الجائلين سيتم إنشاء ١٨٢ باكية و٦٠ محل في سوق حضري متطور جدا وسيتم تخصيصها للباعة الجائلين بشكل شرعي وقانوني.

وفيما يتعلق بنقل سوق القاهرة؛ أوضح المحافظ أننا مستمرين في إزالة ونقل بائعي سوق القاهرة إلي باكيات سوق شارع ٣٠.

وأضاف أن أعمال النقل تم إرجاءها بشكل مؤقت لحين توفيق كامل الأوضاع والإجراءات القانونية وتنظيم الأعمال داخل سوق شارع ٣٠. مؤكدا أنه خلال أيام سيتم معاودة العمل مرة في أعمال النقل.

جاء ذلك بحضور جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات، واللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.