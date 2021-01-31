شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: توريد 900 ماكينة غسيل كلوي لمستشفيات وزارة الصحة قبل منتصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري جمعت كل الأطراف المنوط بها توفير حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشاريع التي تقوم بها الدولة وتطوير المناطق العشوائية، ليس فقط من أجل توفير سكن، لكن تهدف لإنقاذ الإنسان من مناطق غير آدمية كان يقطن فيها.

وأضاف أن مشاركة الصندوق في مبادرة تطوير الريف تكون نوعية مثل تجهيز عرائس ورفع كفاءة المنازل ومساعدة المرأة المعيلة.

وأوضح أنه قبل منتصف العام الجاري سيتم الانتهاء من تجهيز 1800 منزل وتوريد 900 ماكينة غسيل كلوي لمستشفيات وزارة الصحة.