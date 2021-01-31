شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستئناف» تؤيد فرض حراسة على ممتلكات الفنان أحمد زكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت محكمة مستأنف مستعجل في الجيزة، الأحد، الاستئناف المقدم من رامي عز الدين، على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي.

وجاء منطوق الحكم، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم بفرض الحراسة.

وصدر حكم قضائي في أكتوبر الماضي، لصالح أشقاء «زكي» بفرض الحراسة القضائية على تركته، وتشمل سيارات وشقق سكنية.

وطعن رامي عز الدين، وهو الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وأصدرت «مستأنف الجيزة»، اليوم حكمها المتقدم بتأييد فرض الحراسة القضائية على جميع ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي، وتعيين حارس قضائي لتسلّم التركة.

وأشارت نص الدعوى التي أقامها أشقاء أحمد زكي، إلى وجود خطر في حالة بقاء الممتلكات تحت يد رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.