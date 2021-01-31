شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تبحث 20 شكوى في لقائها بالمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الأحد، 20 شكوى وطلبًا للمواطنين في اللقاء الذي عُقد بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في إطار إستراتيجية دعم التواصل والتفاعل مع المواطنين.

وبحسب بيان، ناقشت المغربي، عددًا من هذه الشكاوى مع رؤساء الإدارات التنفيذية فورًا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشددًة على كافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشكلاتهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

وأكدت رئيس المدينة أنها تتابع حل مشكلات المواطنين شخصيًا، وبخاصة شكاوى وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تولي لها اهتمامًا كبيرًا.

وأضافت المغربي أن الوحدة المحلية تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشكلات المواطنين والتواصل معهم، تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.