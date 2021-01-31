بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداسًا إلهيًا في كنيسة أبو قير (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني القداس الإلهي في كنيسة القديسَيْن كيروس ويوانس (يوحنا) عادمي الفضة بمنطقة أبوقير بالإسكندرية، الأحد، حيث عاش القديسان أجزء من حياتهم المجيدة في موقع الكنيسة المتواضعة المكرسة لذكراهم.

وقبل انتهاء القداس الإلهي كَرّم الأرشمندريت الأب Pavlos Iosisfidis العارف العميق باللاهوت وتقاليد الموسيقى البيزنطية بإهدائه رمز البطريركية الذي يصور الصليب، كما كرم المشرفة المالية للجمعية اليونانية بالإسكندرية Paris Pefanis Makris، وكذلك رئيس الروم الأرثوذكس المصريين بالإسكندرية باسيل ماركو رئيس.

وفي كلمتة تضرع البابا إلى الطبيبين العادمي الفضة (بمعنى الطابيبان اللذان كانا يقدمان خدماتهما الطبية للمرضى مع الصلاة بدون مقابل مالي) حماية العالم من جائحة العصر، قائلاً: «يا قديسي الله العادما الفضة وعاملي المعجزات، قوما بافتقاد رعيتنا، وأعطيا العزاء وإلى كل مَن يلجأ إليكما بسبب الوباء، واطردا المخاوف من قلوب الناس بسبب الجائحة لأن نور المسيح يبدد ظلمة الجراثيم وخوف الموت».

وأعرب البطريرك ثيودوروس عن امتنانه الشخصي للقديسين المعجزين، وقدّم بطرشيله للكنيسة.

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي في كنيسة ابو قير (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي في كنيسة ابو قير (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي في كنيسة ابو قير (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي في كنيسة ابو قير (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي في كنيسة ابو قير (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي في كنيسة ابو قير (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي في كنيسة ابو قير (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي في كنيسة ابو قير (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي في كنيسة ابو قير (صور)