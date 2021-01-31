شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير الشوارع.. كن مستعدًا لاقتناص الفرصة (قصة مصورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مصطلح واسع وغير محدد يتحاشى غالبية المصورين الخوض فيه، وبطبيعة الحال فإن أول ما يقفز إلى الذهن عن هذا النوع من التصوير هو صورة شخص غريب يسير في الشارع، اذن المطلوب، وفقا لهذا المفهوم، (شارع وناس ومصور).

وتعد المدن المزدحمة مجالا خصبا لهذا النمط من التصوير، لأننا عندما نصور الشخص لابد من ربطه بمحيطه وبعلامات بارزة نفهم منها اين يقع هذا المكان. وليس بالضرورة أن تكون الصورة في مدينة مزدحمة، ويكفي أن تكون خارج الأستوديو والأماكن المعدة سلفا. وتعد صورة الشارع عفوية بامتياز.

والمصور لس بحاجة إلى كاميرا غالية لتخرج بصورة شارع ناجحة، فقط اعتمد على رؤيتك وأن تروى الصورة قصة من الحياة.

وتعد الصورة العفوية للشارع، صورة بسيطة بتكنيكات بسيطة، بعكس اللاندسكيب وغيرها. وتعد صورة الشارع لحظية، يجب ان تكون جاهزا لها سلفا. وقد تكون الصورة الناجحة، تلك التي أتت اليك ولم تذهب انت إليها.

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