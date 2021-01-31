شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد قطارات الصعيد المتجهة من القاهرة إلى أسوان والعكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة السكك الحديدية عن جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان والعكس. ويتضمن الجدول المعلن مواعيد القطارات ورقم القطار ومحطة القيام ومحطة الوصول ووقت القيام ونوع القطار والذى يتضمن خدمة خاصة واكسبريس مكيف اسباني وثالثة تهوية وخدمة خاصة توربيني وإكسبريس مميز. جدول مواعيد قطارات الصعيد المتجهة من القاهرة إلى أسوان ومواعيد القيام والوصول: رقم القطار نوع القطار محطة القيام محطة الوصول وقت القيام وقت الوصول 2006 خدمة خاصة القاهرة أسوان 05:15 مساءاً 06:00 صباحاً 2014 خدمة خاصة القاهرة أسوان 09:00 مساءاً 09:40 صباحاً 2010 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهرة أسوان 10:00 صباحاً 10:55 مساءاً 996 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهرة أسوان 10:00 مساءاً 11:25 صباحاً 2012 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهرة أسوان 05:30 مساءاً 06:20 صباحاً 988 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهرة أسوان 07:00 مساءاً 07:50 صباحاً 2008 خدمة خاصة القاهرة أسوان 11:00 مساءاً 11:45 صباحاً 1902 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهرة أسوان 12:20 صباحاً 01:20 مساءاً 1004 ثالثة تهويه القاهرة أسوان 09:30 صباحاً 11:10 مساءاً 1010 ثالثة تهويه القاهرة أسوان 12:05 صباحاً 02:20 مساءاً 1008 ثالثة تهويه القاهرة أسوان 11:15 مساءاً 12:30 مساءاً 1012 ثالثة تهويه القاهره اسوان 08:20 مساءاً 11:20 صباحاً 980 خدمة خاصة القاهرة أسوان 08:00 صباحاً 10:25 مساءاً 982 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهرة أسوان 12:00 مساءاً 02:25 صباحاً 88 خدمة خاصة (توربيني) القاهرة أسوان 08:00 مساءاً 10:55 صباحاً 90 اكسبريس مميزة القاهرة أسوان 10:15 مساءاً 03:10 مساءاً 188 ثالثة تهويه القاهرة أسوان 06:00 مساءاً 10:30 صباحاً 164 اكسبريس مميزة القاهرة أسوان 03:30 مساءاً 07:25 صباحاً 832 اكسبريس مميزة القاهرة أسوان 12:35 صباحاً 05:40 مساءاً 80 اكسبريس مميزة القاهرة أسوان 08:30 صباحاً 01:45 صباحاً جدول مواعيد قطارات الصعيد المتجهة من أسوان إلى القاهرة ومواعيد القيام والوصول رقم القطار نوع القطار محطة القيام محطة الوصول وقت القيام وقت الوصول 2015 خدمة خاصة أسوان القاهرة 04:00 مساءاً 04:20 صباحاً 2009 خدمة خاصة أسوان القاهرة 06:10 مساءاً 06:40 صباحاً 2013 اكسبريس مكيف (إسباني) أسوان القاهرة 02:30 مساءاً 03:05 صباحاً 2007 خدمة خاصة أسوان القاهرة 03:15 مساءاً 04:05 صباحاً 997 اكسبريس مكيف (إسباني) أسوان القاهرة 08:45 مساءاً 09:50 صباحاً 2011 اكسبريس مكيف (إسباني) أسوان القاهرة 05:15 صباحاً 06:00 مساءاً 989 اكسبريس مكيف (إسباني) أسوان القاهرة 11:00 مساءاً 11:35 صباحاً 1903 اكسبريس مكيف (إسباني) أسوان القاهرة 05:00 مساءاً 05:50 صباحاً 1005 ثالثة تهويه أسوان القاهرة 11:30 صباحاً 12:50 صباحاً 1009 ثالثة تهويه أسوان القاهرة 07:20 مساءاً 08:05 صباحاً 1011 ثالثة تهويه أسوان القاهرة 11:20 مساءاً 01:15 مساءاً 1013 ثالثة تهويه أسوان القاهرة 01:50 مساءاً 03:55 صباحاً 981 خدمة خاصة أسوان القاهرة 05:30 صباحاً 07:35 مساءاً 983 اكسبريس مكيف (إسباني) أسوان القاهرة 07:30 صباحاً 09:40 مساءاً 89 خدمة خاصة (توربيني) أسوان القاهرة 09:05 مساءاً 11:00 صباحاً 163 اكسبريس مميزة اسوان القاهره 12:00 مساءاً 03:50 صباحاً 91 اكسبريس مميزة أسوان القاهرة 11:30 مساءاً 02:50 مساءاً 187 ثالثة تهويه أسوان القاهرة 06:30 مساءاً 10:45 صباحاً 833 اكسبريس مميزة أسوان القاهرة 12:10 صباحاً 04:50 مساءاً 81 اكسبريس مميزة أسوان القاهرة 09:30 صباحاً 02:15 صباحاً الوضع في مصر

اصابات 165,418

تعافي 129,293

وفيات 9,263