شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد قطارات الصعيد المتجهة من القاهرة إلى أسوان والعكس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان والعكس.
ويتضمن الجدول المعلن مواعيد القطارات ورقم القطار ومحطة القيام ومحطة الوصول ووقت القيام ونوع القطار والذى يتضمن خدمة خاصة واكسبريس مكيف اسباني وثالثة تهوية وخدمة خاصة توربيني وإكسبريس مميز.
جدول مواعيد قطارات الصعيد المتجهة من القاهرة إلى أسوان ومواعيد القيام والوصول:
|
رقم القطار
|
نوع القطار
|
محطة القيام
|
محطة الوصول
|
وقت القيام
|
وقت الوصول
|
2006
|
خدمة خاصة
|
القاهرة
|
أسوان
|
05:15 مساءاً
|
06:00 صباحاً
|
2014
|
خدمة خاصة
|
القاهرة
|
أسوان
|
09:00 مساءاً
|
09:40 صباحاً
|
2010
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهرة
|
أسوان
|
10:00 صباحاً
|
10:55 مساءاً
|
996
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهرة
|
أسوان
|
10:00 مساءاً
|
11:25 صباحاً
|
2012
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهرة
|
أسوان
|
05:30 مساءاً
|
06:20 صباحاً
|
988
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهرة
|
أسوان
|
07:00 مساءاً
|
07:50 صباحاً
|
2008
|
خدمة خاصة
|
القاهرة
|
أسوان
|
11:00 مساءاً
|
11:45 صباحاً
|
1902
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهرة
|
أسوان
|
12:20 صباحاً
|
01:20 مساءاً
|
1004
|
ثالثة تهويه
|
القاهرة
|
أسوان
|
09:30 صباحاً
|
11:10 مساءاً
|
1010
|
ثالثة تهويه
|
القاهرة
|
أسوان
|
12:05 صباحاً
|
02:20 مساءاً
|
1008
|
ثالثة تهويه
|
القاهرة
|
أسوان
|
11:15 مساءاً
|
12:30 مساءاً
|
1012
|
ثالثة تهويه
|
القاهره
|
اسوان
|
08:20 مساءاً
|
11:20 صباحاً
|
980
|
خدمة خاصة
|
القاهرة
|
أسوان
|
08:00 صباحاً
|
10:25 مساءاً
|
982
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهرة
|
أسوان
|
12:00 مساءاً
|
02:25 صباحاً
|
88
|
خدمة خاصة (توربيني)
|
القاهرة
|
أسوان
|
08:00 مساءاً
|
10:55 صباحاً
|
90
|
اكسبريس مميزة
|
القاهرة
|
أسوان
|
10:15 مساءاً
|
03:10 مساءاً
|
188
|
ثالثة تهويه
|
القاهرة
|
أسوان
|
06:00 مساءاً
|
10:30 صباحاً
|
164
|
اكسبريس مميزة
|
القاهرة
|
أسوان
|
03:30 مساءاً
|
07:25 صباحاً
|
832
|
اكسبريس مميزة
|
القاهرة
|
أسوان
|
12:35 صباحاً
|
05:40 مساءاً
|
80
|
اكسبريس مميزة
|
القاهرة
|
أسوان
|
08:30 صباحاً
|
01:45 صباحاً
جدول مواعيد قطارات الصعيد المتجهة من أسوان إلى القاهرة ومواعيد القيام والوصول
|
رقم القطار
|
نوع القطار
|
محطة القيام
|
محطة الوصول
|
وقت القيام
|
وقت الوصول
|
2015
|
خدمة خاصة
|
أسوان
|
القاهرة
|
04:00 مساءاً
|
04:20 صباحاً
|
2009
|
خدمة خاصة
|
أسوان
|
القاهرة
|
06:10 مساءاً
|
06:40 صباحاً
|
2013
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
أسوان
|
القاهرة
|
02:30 مساءاً
|
03:05 صباحاً
|
2007
|
خدمة خاصة
|
أسوان
|
القاهرة
|
03:15 مساءاً
|
04:05 صباحاً
|
997
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
أسوان
|
القاهرة
|
08:45 مساءاً
|
09:50 صباحاً
|
2011
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
أسوان
|
القاهرة
|
05:15 صباحاً
|
06:00 مساءاً
|
989
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
أسوان
|
القاهرة
|
11:00 مساءاً
|
11:35 صباحاً
|
1903
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
أسوان
|
القاهرة
|
05:00 مساءاً
|
05:50 صباحاً
|
1005
|
ثالثة تهويه
|
أسوان
|
القاهرة
|
11:30 صباحاً
|
12:50 صباحاً
|
1009
|
ثالثة تهويه
|
أسوان
|
القاهرة
|
07:20 مساءاً
|
08:05 صباحاً
|
1011
|
ثالثة تهويه
|
أسوان
|
القاهرة
|
11:20 مساءاً
|
01:15 مساءاً
|
1013
|
ثالثة تهويه
|
أسوان
|
القاهرة
|
01:50 مساءاً
|
03:55 صباحاً
|
981
|
خدمة خاصة
|
أسوان
|
القاهرة
|
05:30 صباحاً
|
07:35 مساءاً
|
983
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
أسوان
|
القاهرة
|
07:30 صباحاً
|
09:40 مساءاً
|
89
|
خدمة خاصة (توربيني)
|
أسوان
|
القاهرة
|
09:05 مساءاً
|
11:00 صباحاً
|
163
|
اكسبريس مميزة
|
اسوان
|
القاهره
|
12:00 مساءاً
|
03:50 صباحاً
|
91
|
اكسبريس مميزة
|
أسوان
|
القاهرة
|
11:30 مساءاً
|
02:50 مساءاً
|
187
|
ثالثة تهويه
|
أسوان
|
القاهرة
|
06:30 مساءاً
|
10:45 صباحاً
|
833
|
اكسبريس مميزة
|
أسوان
|
القاهرة
|
12:10 صباحاً
|
04:50 مساءاً
|
81
|
اكسبريس مميزة
|
أسوان
|
القاهرة
|
09:30 صباحاً
|
02:15 صباحاً
-
الوضع في مصر
-
اصابات
165,418
-
تعافي
129,293
-
وفيات
9,263