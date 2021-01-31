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جدول مواعيد قطارات الصعيد المتجهة من القاهرة إلى أسوان والعكس

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد قطارات الصعيد المتجهة من القاهرة إلى أسوان والعكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان والعكس.

ويتضمن الجدول المعلن مواعيد القطارات ورقم القطار ومحطة القيام ومحطة الوصول ووقت القيام ونوع القطار والذى يتضمن خدمة خاصة واكسبريس مكيف اسباني وثالثة تهوية وخدمة خاصة توربيني وإكسبريس مميز.

جدول مواعيد قطارات الصعيد المتجهة من القاهرة إلى أسوان ومواعيد القيام والوصول:

رقم القطار

نوع القطار

محطة القيام

محطة الوصول

وقت القيام

وقت الوصول

2006

خدمة خاصة

القاهرة

أسوان

05:15 مساءاً

06:00 صباحاً

2014

خدمة خاصة

القاهرة

أسوان

09:00 مساءاً

09:40 صباحاً

2010

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهرة

أسوان

10:00 صباحاً

10:55 مساءاً

996

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهرة

أسوان

10:00 مساءاً

11:25 صباحاً

2012

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهرة

أسوان

05:30 مساءاً

06:20 صباحاً

988

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهرة

أسوان

07:00 مساءاً

07:50 صباحاً

2008

خدمة خاصة

القاهرة

أسوان

11:00 مساءاً

11:45 صباحاً

1902

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهرة

أسوان

12:20 صباحاً

01:20 مساءاً

1004

ثالثة تهويه

القاهرة

أسوان

09:30 صباحاً

11:10 مساءاً

1010

ثالثة تهويه

القاهرة

أسوان

12:05 صباحاً

02:20 مساءاً

1008

ثالثة تهويه

القاهرة

أسوان

11:15 مساءاً

12:30 مساءاً

1012

ثالثة تهويه

القاهره

اسوان

08:20 مساءاً

11:20 صباحاً

980

خدمة خاصة

القاهرة

أسوان

08:00 صباحاً

10:25 مساءاً

982

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهرة

أسوان

12:00 مساءاً

02:25 صباحاً

88

خدمة خاصة (توربيني)

القاهرة

أسوان

08:00 مساءاً

10:55 صباحاً

90

اكسبريس مميزة

القاهرة

أسوان

10:15 مساءاً

03:10 مساءاً

188

ثالثة تهويه

القاهرة

أسوان

06:00 مساءاً

10:30 صباحاً

164

اكسبريس مميزة

القاهرة

أسوان

03:30 مساءاً

07:25 صباحاً

832

اكسبريس مميزة

القاهرة

أسوان

12:35 صباحاً

05:40 مساءاً

80

اكسبريس مميزة

القاهرة

أسوان

08:30 صباحاً

01:45 صباحاً

جدول مواعيد قطارات الصعيد المتجهة من أسوان إلى القاهرة ومواعيد القيام والوصول

رقم القطار

نوع القطار

محطة القيام

محطة الوصول

وقت القيام

وقت الوصول

2015

خدمة خاصة

أسوان

القاهرة

04:00 مساءاً

04:20 صباحاً

2009

خدمة خاصة

أسوان

القاهرة

06:10 مساءاً

06:40 صباحاً

2013

اكسبريس مكيف (إسباني)

أسوان

القاهرة

02:30 مساءاً

03:05 صباحاً

2007

خدمة خاصة

أسوان

القاهرة

03:15 مساءاً

04:05 صباحاً

997

اكسبريس مكيف (إسباني)

أسوان

القاهرة

08:45 مساءاً

09:50 صباحاً

2011

اكسبريس مكيف (إسباني)

أسوان

القاهرة

05:15 صباحاً

06:00 مساءاً

989

اكسبريس مكيف (إسباني)

أسوان

القاهرة

11:00 مساءاً

11:35 صباحاً

1903

اكسبريس مكيف (إسباني)

أسوان

القاهرة

05:00 مساءاً

05:50 صباحاً

1005

ثالثة تهويه

أسوان

القاهرة

11:30 صباحاً

12:50 صباحاً

1009

ثالثة تهويه

أسوان

القاهرة

07:20 مساءاً

08:05 صباحاً

1011

ثالثة تهويه

أسوان

القاهرة

11:20 مساءاً

01:15 مساءاً

1013

ثالثة تهويه

أسوان

القاهرة

01:50 مساءاً

03:55 صباحاً

981

خدمة خاصة

أسوان

القاهرة

05:30 صباحاً

07:35 مساءاً

983

اكسبريس مكيف (إسباني)

أسوان

القاهرة

07:30 صباحاً

09:40 مساءاً

89

خدمة خاصة (توربيني)

أسوان

القاهرة

09:05 مساءاً

11:00 صباحاً

163

اكسبريس مميزة

اسوان

القاهره

12:00 مساءاً

03:50 صباحاً

91

اكسبريس مميزة

أسوان

القاهرة

11:30 مساءاً

02:50 مساءاً

187

ثالثة تهويه

أسوان

القاهرة

06:30 مساءاً

10:45 صباحاً

833

اكسبريس مميزة

أسوان

القاهرة

12:10 صباحاً

04:50 مساءاً

81

اكسبريس مميزة

أسوان

القاهرة

09:30 صباحاً

02:15 صباحاً

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    165,418

  • تعافي

    129,293

  • وفيات

    9,263

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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