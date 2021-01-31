شكرا لقرائتكم خبر عن بسعة 250 سريرًا.. افتتاح سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبدالحميد، وكيل الكلية، والدكتور أحمد عبدالجليل، مدير عام المستشفى، ونواب مدير المستشفى؛ سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي، وتفقدوا التجديدات التي شيدت في صرح من صروح الطب بجامعة الأزهر، والتي تضمنت افتتاح سكن الأطباء بسعة 250 سريرًا؛ لخدمة الأطباء المقيمين إضافة لأطباء الامتياز.

كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه تطويرات مدرجات مستشفى الحسين الجامعي، والتي تقام بها المؤتمرات والندوات العلمية، إضافة إلى استيعابها لمناقشات الرسائل العلمية (ماجستير- دكتوراه) كما تفقد أيضًا التطويرات التي شهدتها أقسام الرعاية المجمعة، وتطويرات قسم القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تجديدات قسم طب وجراحة العيون.

في ختام جولته أشاد رئيس الجامعة بجهود الطواقم الطبية في مستشفيات جامعة الأزهر، والتي تتصدى بكل قوة وشجاعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وطالبهم بالحفاظ على هذا المستوى المتميز في الأداء، وخدمة المرضى في مختلف محافظات الجمهورية؛ في القاهرة ودمياط وأسيوط، مؤكدًا على أن هذه الجهود التي يبذلها أطباء جامعة الأزهر سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور.