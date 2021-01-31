شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من أول فبراير.. تشغيل رحلات جديدة من القاهرة إلى أسوان (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل خدمة جديدة من القاهرة إلى أسوان، وتعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات على الخطين البحري والقبلي، لتوفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب.

وأضافت الهيئة في بيان، الأحد، أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة النقل المتمثلة في تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير سبل الراحة والأمان، وتيسيرًا للجمهور، ما يتوافق مع رغباتهم في زيادة عدد الرحلات.