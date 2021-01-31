شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تناشد المواطنين الالتزام بـ«إجراءات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، بيانًا، الأحد، ناشدت فيه المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، والقضاء عليه.

وطالبت المديرية المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة الواقية والبعد عن التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اليدين بالمحلول المطهر وغسلهما بصفة مستمرة بالماء والصابون وإتباع آداب العطس والسعال.

وشددت المديرية على حماية الاطفال من الاصابة بالفيروس بتحفيزهم بغسل الايدي باستمرار بالماء والصابون وعدم الخروج إلا للضرورة القصوي مع التزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت المديرية إن «عند الشعور بالقلق والتوتر تجاه أزمة كورونا يتم التواصل مع فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية لتقديم إرشادات على الأرقام المعلنة».