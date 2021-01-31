شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد مجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا جولة تفقدية، الأحد، بمجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، بحضور المهندسة شدي إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية.

وقال المحافظ إن القيادة السياسية، تولى اهتماماً كبيراً بتنمية، وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.

وأكد المحافظ، خلال جولته، حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بشكل عام، ودعم صغار المستثمرين بشكل خاص، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لجميع المشروعات الاستثمارية سواء كبرى، أو صغرى والتي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

واستمع المحافظ إلى مطالب أصحاب الوحدات والورش، موجها بالعمل على حلها، ومنها توفير وسائل انتقال للعاملين بالمجمع، من خلال مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وزيادة دعم الأمن بالمنطقة، وإجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، والمساهمة في التسويق لمنتجات المنطقة الصناعية من خلال إقامة منافذ بيع ومعارض، ودراسة إمكانية الترخيص لسيارات متنقلة تعمل ككافيتريات، للتيسير على المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية، وتوفير قروض من خلال مشروعك لتوفير الدعم المالي اللازم، لتطوير تلك الصناعات.

من جانبها أشارت المهندسة شدي إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، أن مجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، يضم 92 وحدة صناعات متنوعة كحضانة للمنطقة الصناعية، يتم تخصيصها بنظام الإيجار.