شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مشروع تطوير ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأحد، بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بشأن تنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، والمقرر الانتهاء منه خلال ١٢ شهر وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية.

ووقع البروتوكول ايضا العميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات.

وقال محافظ الإسكندرية إن ميدان محطة مصر من أهم الميادين التراثية بالإسكندرية، موضحًا أنه تم عقد بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للبدء اعتبارًا من اليوم في التطوير الشامل للميدان مع إنشاء سوق حضري.

وأوضح أن أعمال التطوير بالميدان تشمل إنشاء ١٨٢ باكية و٦٠ محل، وكذلك إقامة مواقف للميكروباصات والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة، وكذا إرجاع جميع الحدائق بالميدان إلى شكلها الحضاري مرة أخرى.

وأكد الشريف أن المحافظة بصدد إطلاق أعمال التطوير بعدد من الأسواق والميادين، لافتاً إلى أننا بدأنا من ميدان محطة مصر، وسوق شارع ٣٠، وسيتم البدء في سوق المعهد الديني وسوق الهانوفيل، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل لها.

يشمل ١٨٢ باكية و٦٠ محل .. بدء مشروع تطوير ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

يشمل ١٨٢ باكية و٦٠ محل .. بدء مشروع تطوير ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

يشمل ١٨٢ باكية و٦٠ محل .. بدء مشروع تطوير ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

يشمل ١٨٢ باكية و٦٠ محل .. بدء مشروع تطوير ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

يشمل ١٨٢ باكية و٦٠ محل .. بدء مشروع تطوير ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)