شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار قادة القوات المسلحة يهنئون «الداخلية» بعيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد الشرطة.

في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصرى مع رجال الشرطة البواسل تجسد وبحق أحد فصول النضال الوطنى التي ستظل على مر العصور شاهدةً على نبل البطولة وشرف الصمود.. وأنه مع كل الفخر بتلك الملحمة الراسخة في وجدان الوطنية المصرية.. سيذكر التاريخ بكل الاعتزاز مواصلة تضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

من جانبة، أكد وزير الداخلية أن «قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات، كانت وستظل رمزاً لكبرياء الوطن، وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين»، مشيراً إلى أن «رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم الوطنى في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، يشاركون أشقاءهم في القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والذود عن أمانه.. يعملون كفريق متكامل يجمعه هدف واحد وفكر مشترك.. يقدمون نموذجاً يُحتذى به في الالتزام والانضباط ..رجال صدقت عزائمهم.. يبذلون أرواحهم ودماءهم فداءً لوطنهم».

حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.