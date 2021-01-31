عبدالعليم داود يمثل للتحقيق أمام "قيم البرلمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

مثل النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اليوم الأحد، أمام لجنة قيم البرلمان.

وعقد أعضاء لجنة القيم اجتماعًا مصغرًا بدون حضور داود، قبل أن يعقد رئيس اللجنة النائب إبراهيم الهنيدي اجتماعًا منفردًا مع داود بحضور النائب أحمد الشرقاوي للدفاع عنه، وفق نص اللائحة الذي يعطي داود حق اختيار نائبًا للدفاع عنه.

وأعلن داود الأسبوع الماضي تلقيه إخطار للمثول أمام لجنة القيم بالبرلمان اليوم الأحد، للتحقيق معه بعد مهاجمته نواب حزب "مستقبل وطن" وتوجيه اتهامات لهم.

يذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أحال داود خلال الجلسة العامة لهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، بعد مهاجمته حزب "مستقبل وطن" كما تم اتخاذ قرار بطرد النائب من الجلسة العامة، بعد اعتراضه على قرار إغلاق المناقشة في أحد القوانين بعد وصول طلب لرئيس المجلس.