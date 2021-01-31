62 كشفًا في 2020.. وزير البترول للنواب: "حققنا قصص نجاح مبهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن الوزارة حققت خلال الفترة الماضية قصص نجاح مبهرة، مضيفًا أنها تغلبت على عدد من المعوقات التي واجهتها.

وأضاف الملا، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن رؤية القطاع تتلخص في السعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح القطاع نموذجًا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث.

وتابع وزير البترول، أن الوزارة تعمل على تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2025 تستهدف الوصول إلى توليفة الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة من الموارد المتاحة بأعلى عائد وأقل تكلفة.

ولفت إلى الوزارة تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، مؤكدًا أن الوزارة عملت على جذب المزيد من الاستثمارات للبحث والكشف عن المواد النفطية في العديد من المناطق، وخصوصًا في منطقة البحر الأحمر وهي الأول مرة.

وقال إن الوزارة وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية الهادفة للبحث والاستكشاف في القطاع النفطي، مؤكدًا أن مجلس النواب ساهم في تحقيق هذا النجاح عبر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات.

ولفت الوزير إلى أن هذه الاتفاقيات والشراكات الجديدة اتسمت بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" للعمل في مصر بمناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.

وأشار إلى أن هذه الاكتشافات أسفرت عن تحقيق 62 كشفًا للبترول والغاز بواقع (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط خلال عام 2020.

ولفت إلى الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالميًا، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.

وأكد الوزير تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة للغاز الطبيعي للمنازل منذ بداية النشاط، حيث تم توصيل 11.8 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي على مدار 40 عامًا، منها 60% خلال 25 عامًا، و40% خلال 5 سنوات فقط حيث أنه توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ يوليو 2015، إلى 4.6 مليون وحدة سكنية بنسبة 40%، تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 600 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2020.