شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة يوجه الشكر للرئيس السيسي علي فتح معبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلطات المصرية والأجهزة المعنية ، نظير جهودهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الفلسطينيين و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.

وأضاف اللوح، في بيان ، تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

وكانت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أعلنت أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة أربعة أيام بدءاً من يوم الاثنين الموافق الأول من فبراير حتى الخميس الموافق ٤ فبراير .