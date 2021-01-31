شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» ضمن أكبر 10 مدن في العالم .. تعرف على ترتيبها وعدد سكانها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع البيانات والاحضائيات «فيجوال كابيتاليست» تقريرا عن أكبر مدن العالم من حيث عدد السكان حيث أشار الى أن أكثر من نصف سكان العالم حاليًا يعيش في المدن ومع الوقت المزيد من سكان المناطق الحضرية سيجدون أنفسهم يعيشون في المدن الكبرى.

ويعرف الموقع المدن الكبرى على أنها مناطق حضرية يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة وهو ما يجعل محافظة القاهرة تحتل مركزا متقدما في هذه الترتيب حيث يبلغ عدد سكانها وفقا للتقرير 20 مليون و901 الف نسمة.

ويعزى التقرير ذلك الى الهجرة من الريف إلى الحضر حيث أن هناك اتجاه متزايد الأهمية في القرن الحادي والعشرين ,أهم اسبابه آفاق فرص العمل الأفضل والأجور الأعلى ، إلى جانب التحولات من الاقتصادات الزراعية إلى الاقتصادات الصناعية والخدمية ، ليؤدي في النهاية إلى انتقال جماعي إلى المدن.

حيث وجد أن أكثر من 80٪ من الناس في البلدان ذات الدخل المرتفع يعيشون في المناطق الحضرية ، وفي البلدان ذات الدخل المتوسط العالي ، يتراوح العدد بين 50-80٪.

ويشير التقرير الى أنه بينما زادت مدينة طوكيو 559000 شخص فقط بين عامي 2010 و 2020 ، فقد زادت مدينة دلهي أكثر من 8 ملايين شخص في نفس الإطار الزمني وزادت أيضا مدينة شنغهاي بأكثر من 7 ملايين شخص. وفي الوقت نفسه ، نمت مدينة ساو باولو بأكثر من 2 مليون ، واكتسبت مدينة مكسيكو ما يزيد قليلاً عن 1.6 مليون شخص.

ومن المثير للاهتمام أن مكسيكو سيتي احتلت المركز الثالث على قائمة أكبر المدن في عام 2010 ، لكنها شهدت منذ ذلك الحين نموًا أبطأ مقارنة بمنافسيها ، شنغهاي وساو باولو.

وفي حين أن مدينة طوكيو هي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم حيث يبلغ عدد سكانها 37,393,000 نسمة ، فإن هذا العدد في تناقص بسبب انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان.

لكن من ناحية أخرى ، تستمر المدن الهندية والصينية في النمو بسرعة في السنوات القادمة. من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان دلهي عدد سكان طوكيو بحلول عام 2028.

ومن المتوقع بحلول عام 2035 ، أن تتصدر مدينتان جديدتان قائمة العشرين الأولى وهما مدينتا بنغالور (الهند) ولاهور (باكستان) وستحلان محل مدينتي ىتيانجين وبوينس آيرس.

ويشير التقرير الى أن النمو الحضري بشكل رئيسي في آسيا وأفريقيا ، حيث بدأت بعض المدن في مناطق مثل أوروبا في الواقع في الانكماش في عدد السكان بسبب شيخوخة المواطنين وانخفاض معدلات المواليد. منذ عام 2012 ، حيث تجاوزت الوفيات في الاتحاد الأوروبي عدد المواليد فعليًا - وفي عام 2019 ، كان هناك 4.7 مليون حالة وفاة مقارنة بـ 4.2 مليون مولود ، على الرغم من أن الهجرة الصافية حالت دون انخفاض أعداد السكان.

وفيما يلي ترتيب أكبر مدن العالم من حيث عدد السكان حتى الان



1 - طوكيو - اليابان : 37.393.000 نسمة

2 - دلهي - الهند : 30.291.000 نسمة

3 - شنغهاي - الصين : 27.058.000 نسمة

4 - ساو باولو - البرازيل : 22.043.000 نسمة

5 - مكسيكو سيتي - المكسيك : 21.782.000 نسمة

6 - دكار - بنغلادش : 21.006.000 نسمة

7 - القاهرة - مصر : 20.901.000 نسمة

8 - بكين - الصين : 20.463.000 نسمة

9 - مومباي - الهند : 20.411.000 نسمة

10-أوساكا - اليابان : 19.165.000 نسمة

أكبر مدن العالم سكانا