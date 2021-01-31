شكرا لقرائتكم خبر عن حبس أجنبي الجنسية في «النصب والاحتيال» بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت نيابة الغردقة، الأحد، حبس أجنبي الجنسية بتهمة النصب والاحتيال على راغبي الإقامة بالبحر الأحمر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.

كانت الاجهزة الأمنية بالبحر الاحمر القت القبض على صاحب محل «أجنبي الجنسية»، للنصب والاحتيال على بعض الأشخاص من راغبى الإقامة داخل البلاد، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير الموافقات اللازمة، والإعلان عن توفير تأشيرات دخول للبلاد بغرض السياحة.

وأكدت المعلومات والتحريات، قيام صاحب محل «يحمل جنسية أجنبية»- مقيم بمحافظة البحر الأحمر، بالنصب والاحتيال على بعض الأشخاص من راغبى الإقامة داخل البلاد، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير الموافقات اللازمة، وقيامه بإنشاء حساب إلكترونى على موقع فيسبوك، والإعلان من خلاله على توفير تأشيرات دخول للبلاد بغرض السياحة.

وأضافت التحريات بقيام المذكور بالادعاء بإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للإقامة داخل البلاد «خلافاً للحقيقة»؛ من خلال إحضار عقود إيجار وحدات سكنية وتوثيقها لهم، وأنه يقوم بدور الوساطة بين راغبى الحصول على التأشيرات ومكتب للخدمات بإحدى الدول الأجنبية، عن طريق إرسال صور حجوزاتهم لأشخاص داخل البلاد يقومون بدورهم بإنهاء الإجراءات، وأنه يقوم بذلك النشاط نظير مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وعثر بحوزته على هاتف محمول «بفحصة فنياً تبين احتواؤه على العديد من الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه، والعديد من صور جوازات السفر الخاصة براغبى الحصول على تأشيرات دخول للبلاد)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض على المتهم واحالته لجهات التحقيق.