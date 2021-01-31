شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه بني سويف»: الالتزام بتطبيق «إجراءات كورونا» في جميع المحطات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاجأ اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الأحد، العاملين بمحطة معالجة تزمنت- محطة رفع صرف صحي بني هارون- محطة مياه أبوسليم 1000ل/ث- الحملة الميكانيكية المركزية )، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه.

وتابع المهندس أحمد صحصاح، مشروع تطوير محطة معالجة تزمنت وتحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية بطاقة 62500م3/يوم والذي يعتبر من المشروعات الهامة التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث تنتج مياه صرف صحي معالجة مطابقة للمواصفات القياسية وإعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة.

وشدد صحصاح على جميع العاملين الالتزام بمواقع العمل وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما حث العاملين بمداومة الصيانة الدورية والمستمرة للمحطات والاهتمام بنظافتها، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.