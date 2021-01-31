شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تدريب طلاب تمريض الامتياز في مستشفيات شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، الأحد، استئناف تدريب طلاب تمريض الامتياز في مستشفيات المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير إدارة التدريب بالمديرية، في تصريحات صحفية، الأحد إنه سيتم استئناف تدريب طلبة الامتياز بمستشفيات العريش وبئر العبدوالشيخ زويد اعتبارا من الإثنين الأول من فبراير.

وأشار إلى ضرورة توجه الطلبة إلى ديوان عام مديرية الصحة في مدينة العريش لإنهاء إجراءات التدريب في إدارة التدريب والمدارس بالمديرية.