شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٥ ملايين مواطن ضمن حملات ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، من خلال الحملات القومية، والتي تضم حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، وحملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألماني، وحملة القضاء على البلهارسيا، وحملة القضاء على الطفيليات المعوية، وحملة تطعيم المدارس بالسحائي والثنائي، وحملة حقك تنظمي وغيرها، قامت الفرق الطبية بالحملات القومية، التابعة لمديرية الشؤون الصحية، بتقديم الخدمات الصحية وتطعيم أكثر من ٥ مليون مواطن بالمحافظة، وذلك خلال عام ٢٠٢٠.

وأضاف أن الحملات أستهدفت جميع الأعمار بداية من الأطفال والسيدات والشباب وحتي كبار السن، حيث قامت فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بتطعيم ١١٩٥٤٩٠ طفل، وفرق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانى بتطعيم ١١١٤٤٤٤ طفل، وحملة القضاء على البلهارسيا بتجريع ١١٢٧٦١٧ مواطن، وحملة القضاء على الطفيليات المعوية لطلبه مدارس المرحلة الإبتدائية بتجريع ١١١٢٧٥١ طالب، وحملة تطعيم المدارس بالسحائي والثنائي بتطعيم ٧٢١٦٥٨ طالب، وحملة حقك تنظمي بتقديم الخدمة لعدد ٢١٤٧٥٧ منتفعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار تقديم الخدمات الطبية والتطعيمات للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف الحملات القومية بالمحافظة، بجانب التطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مقدماً الشكر لمنسقي الحملات القومية بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية بالحملات القومية، وجميع المشاركين في هذا العمل وهذه الجهود المبذولة لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.