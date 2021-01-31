شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إحالته لـ«القيم».. «الإصلاح والتنمية» يقترح توجيه اللوم فقط لـ«داوود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب حزب الإصلاح والتنمية بالاكتفاء بتوجيه اللوم فقط للنائب الوفدي محمد عبدالعليم داوود في أول أيام التحقيق معه في لجنة القيم بعد احالته لها بسبب ما قاله بخصوص «حزب الكراتين»، حسب قوله.

وقال الحزب في بيان، الأحد، إن «لجنة القيم بمجلس النواب تجتمع، مساء الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، للاستماع إلى أقوال النائب محمد عبدالعليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فيما هو منسوب إليه من مخالفته لقواعد الحديث داخل قاعة المجلس وهو الأمر الذي نرى أنه كان كافيا ما تم من إجراء وإخراجه من قاعة المجلس حينها خاصة وأن النائب لم يذكر أسماء ولا أحزاب بعينها أثناء حديثه وما ذكره هو أحاديث وكلام كان يتردد في الأوساط السياسية والحزبية وعلى لسان كثير من المرشحين أثناء الانتخابات الماضية وقدمت شكاوى وبلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات تفيد نفس المعنى وإن كان المتسبب فيه نواب بعينهم كحالات فردية من التجاوز والمخالفات».

وأضاف الحزب: «نحن جميعا كسياسيين وأحزاب نستبشر خيرا بالمجلس الجديد وبدايته المشجعة في الدور الرقابى ويجب أن نكتفى بتوجيه اللوم للنائب لتاريخه البرلماني المشرف ومواقفه الوطنية المعروفة بالنزاهة والمشهود لها من الجميع، وعلينا أن نتحلى بروح التسامح وتقبل النقد ما دام في إطار الاحترام والموضوعية حتى يتمكن جميع النواب من أداء واجباتهم ومهامهم البرلمانية ومتطلبات دوائرهم دون إشاعة الترهيب في نفوسهم».