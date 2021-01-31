شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مشترك بين مسؤولي مطار الغردقة وخبراء الأمن والطيران الروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد خبراء الأمن والطيران الروس اجتماعا مشتركا مع مسؤولي مطار الغردقة الدولي ومختلف الاجهزة العاملة بالمطار بحضور مدير المطار وذلك لاستكمال أعمال التفتيش على الإجراءات الامنية المتخذة بالمطار والتعرف على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتم تقسيم خبراء الأمن والطيران الروس إلى مجموعتين للقيام بالمهام المختلفة في الوقت المحدد.

واكد مسؤولو المطار انه تم تقديم كافة المساعدات والتسهيلات للجنة التفتيش الروسية لانجاز مهامها طبقا لتعليمات رئيس الشركة القابضة للمطارات وتعليمات وزير الطيران المدني بتسهيل مهمة اللجنة التي تستمر حتى 3 فبراير الجاري.

وكان المقرر أن يعقد الوفد الروسي اجتماعا اخر مع مسؤولي وزارة الطيران المدني قبل رفع تقريرهم النهائي بالزيارة إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين وعرض نتائج التقرير الروسي على السلطات الروسية.